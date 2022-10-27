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Один из главных вратарей в истории турецкого футбола. Сегодня День рождения у Волкана Демиреля
Многие его помнят
Getty Images / Global Images Ukraine
Волкан Демирель родился 27 октября 1981 года в Стамбуле. В июле 2002 года он перешел в турецкий клуб "Фенербахче" из "Карталспора", однако свой первый матч за основной состав "канареек" молодой вратарь сыграл лишь 26 апреля 2003 года против клуба "Самсунспор".
Обладая прекрасной реакцией и отличным позиционным чутьем, Волкан через год прочно закрепился в основном составе "Фенербахче", после чего стал с 2004 года призываться под знамена сборной Турции, за которую он сыграл 63 матча. С национальной командой взял бронзу ЕВРО-2008.
Волкан стал одним из ключевых участников успеха "Фенербахче" в Лиге чемпионов УЕФА, где команда дошла до четвертьфинала. Вратарь был признан героем матча с "Севильей", в котором в серии пенальти он отразил 3 удара. Всего с клубом, за который он отыграл с 2002-го по 2019-й, Демирель взял 5 чемпионств Турции, три Суперкубка страны и два Кубка.
Завершив выступления на поле, остался в структуре "Фенербахче", вступив в должность помощника главного тренера. Впоследствии в 2021-2022 годах возглавлял тренерский штаб команды "Фатих Карагюмрюк".
???????? Fenerbahçe legend Volkan Demirel turns 41 today!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 27, 2022
Happy birthday, @1VolkanDEMIREL ????@Fenerbahce | #UEL pic.twitter.com/KsugesB2aS
Volkan Demirel'in sevinci.. pic.twitter.com/CVEafKaIU4— Tek Yol FENER (@TekYolFener) October 24, 2022
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