В Турции болельщик выбежал на поле и избил вратаря угловым флажком

Матч 15-го тура второго дивизиона чемпионата Турции между "Гезтепе" и "Алтаем" не удалось доиграть из-за произвола фанатов.

Сначала болельщики "Алтая" выстрелили ракетницей по домашней трибуне "Гезтепе" – нескольким зрителям понадобилась медицинская помощь. На поле появились две машины скорой.

После этого на поле выбежал один из фанов "Гезтепе". Он схватил стойку от углового флажка и несколько раз ударил по спине голкипера "Алтая" Озана Озенча.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Алтай" и Гезтепе" расположились рядом – 11 и 13 места соответственно. Расстояние между командами составляет всего одий зачетный балл.

WATCH: #BNNTurkey Reports



The football match between Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) was interrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim Özenç with a stick. pic.twitter.com/2lm3pBdCWz