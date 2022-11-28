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В Турции болельщик выбежал на поле и избил вратаря угловым флажком

Турция
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Поединок не был доигран

В Турции болельщик выбежал на поле и избил вратаря угловым флажком

Фото: Twitter

Новина українською

Матч 15-го тура второго дивизиона чемпионата Турции между "Гезтепе" и "Алтаем" не удалось доиграть из-за произвола фанатов.

Сначала болельщики "Алтая" выстрелили ракетницей по домашней трибуне "Гезтепе" – нескольким зрителям понадобилась медицинская помощь. На поле появились две машины скорой.

После этого на поле выбежал один из фанов "Гезтепе". Он схватил стойку от углового флажка и несколько раз ударил по спине голкипера "Алтая" Озана Озенча.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Алтай" и Гезтепе" расположились рядом – 11 и 13 места соответственно. Расстояние между командами составляет всего одий зачетный балл.

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В статье: Алтай Гезтепе
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