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Антальяспор в чемпионате Турции проиграл Фенербахче. В матче сыграли двое бывших игроков Шахтера

Турция
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Бразильцы

Антальяспор в чемпионате Турции проиграл Фенербахче. В матче сыграли двое бывших игроков Шахтера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Турции продолжается 17-й тур местного чемпионата. Лидер турнира "Фенербахче" играл на поле середняка "Антальяспора".

Матч закончился победой "канарок" 2:1. Дубль оформил бельгийский легионер "Фенербахче" Миши Батшуайи. Хотя счет открыл "Антальяспор".

Отметим, что за хозяев в этом матче сыграли двое экс-игроков "Шахтера" – бразильцы Луис Адриано и Фернандо. Первый выступает за "Антальяспор" с февраля 2022-го года, второй – с января 2022-го.

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В статье: Луис Адриано Фернандо Фенербахче (Стамбул)
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