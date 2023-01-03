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Антальяспор в чемпионате Турции проиграл Фенербахче. В матче сыграли двое бывших игроков Шахтера
Бразильцы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионате Турции продолжается 17-й тур местного чемпионата. Лидер турнира "Фенербахче" играл на поле середняка "Антальяспора".
Матч закончился победой "канарок" 2:1. Дубль оформил бельгийский легионер "Фенербахче" Миши Батшуайи. Хотя счет открыл "Антальяспор".
Отметим, что за хозяев в этом матче сыграли двое экс-игроков "Шахтера" – бразильцы Луис Адриано и Фернандо. Первый выступает за "Антальяспор" с февраля 2022-го года, второй – с января 2022-го.
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