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Стамбульское дерби имени звездного аргентинца. Фенербахче - Галатасарай 0:3. У Икарди – гол+пас
Матч, имеющий важное значение в процессе определения чемпионства
Фото: twitter.com/GalatasaraySK
В восемнадцатом туре чемпионата Турции состоялось принципиальное стамбульское дерби. "Фенербахче" принимал "Галатасарай".
Матч априори не мог быть скучным и пресным. Но получился достаточно односторонним в плане результата. Инициативой владели гости, в итоге они и взяли три очка. Очень убедительно – 3:0.
Первый гол состоялся еще в первом тайме усилиями Серхио Оливейры, а вот два следующих точных удара произошли уже в конце встречи. Примечательно, что им поспособствовал звездный аргентинский легионер "Галатасарая" Мауро Икарди. Сначала он ассистировал Мохаммеду Актюркоглу, а затем, - на 90+10-й минуте, - забил сам.
Это уже пятый гол Мауро Икарди за "Галатасарай".
Эта победа позволила команде Окана Бюрука на четыре очка оторваться от ближайшего преследователя, которым является "Фенербахче".
Чемпионат Турции. 18-ый тур
"Фенербахче" – "Галатасарай" 0:3
Голы: Серхио Оливейра 32, Мохаммед Актюркоглу 78, Мауро Икарди 90+10
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