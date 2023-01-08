Стамбульское дерби имени звездного аргентинца. Фенербахче - Галатасарай 0:3. У Икарди – гол+пас

В восемнадцатом туре чемпионата Турции состоялось принципиальное стамбульское дерби. "Фенербахче" принимал "Галатасарай".

Матч априори не мог быть скучным и пресным. Но получился достаточно односторонним в плане результата. Инициативой владели гости, в итоге они и взяли три очка. Очень убедительно – 3:0.

Первый гол состоялся еще в первом тайме усилиями Серхио Оливейры, а вот два следующих точных удара произошли уже в конце встречи. Примечательно, что им поспособствовал звездный аргентинский легионер "Галатасарая" Мауро Икарди. Сначала он ассистировал Мохаммеду Актюркоглу, а затем, - на 90+10-й минуте, - забил сам.

Это уже пятый гол Мауро Икарди за "Галатасарай".

Эта победа позволила команде Окана Бюрука на четыре очка оторваться от ближайшего преследователя, которым является "Фенербахче".

Чемпионат Турции. 18-ый тур

"Фенербахче" – "Галатасарай" 0:3

Голы: Серхио Оливейра 32, Мохаммед Актюркоглу 78, Мауро Икарди 90+10