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Его выгнали из Аль-Насра из-за Роналду. Бешикташ нашел замену Вегхорсту
Оперативно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Бешикташ" нашел замену нападающему Вауту Вегхорсту, который недавно перешел в "Манчестер Юнайтед". "Черные орлы" оформили трансфер Висента Абубакара из "Аль-Насра". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Камерунец в ночь с 20 на 21 января прибыл в Турцию. Далее он должен пройти медосмотр, а затем подписать контракт с "Бешикташом".
С "Аль-Насром" уже подписаны все необходимые документы. Соглашение закрыто.
Абубакар – именно тот игрок, которого саудитский клуб выгнал из команды из-за прихода Криштиану Роналду. "Аль-Наср" таким образом старался соблюсти лимит на легионеров.
Это будет возвращение камерунца в "Бешикташ". В сезоне 16/17 гг. нападающий выступал в Турции на правах аренды, а в сезоне 20/21 гг. – как полноценный игрок. В общей сложности на его счету 35 голов и девять ассистов в 67 матчах за "черных орлов".
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