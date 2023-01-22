Икарди забил, Адриано ответил, а затем удалился. ВИДЕОобзор матча Галатасарай - Антальяспор

В двадцатом туре чемпионата Турции текущий лидер чемпионата "Галатасарай" принимал "Антальяспор". Дело закончилось победой фаворита 2:1. Примечательно, что снова забил аргентинец Мауро Икарди. Для него это уже шестой гол за турецкую команду в десяти матчах во всех турнирах.

"Антальяспор" огрызался. В частности, в начале второго тайма забил свой гол усилиями бывшего представителя УПЛ Луиса Адриано. Бразилец удачно пробил головой после подачи со штрафного. Но стать героем экс-форварду "Шахтера" было не суждено. Напротив, на последних секундах матча он получил прямую красную за удар соперника локтем.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата Турции.

Чемпионат Турции. 22-й тур

"Галатасарай" – "Антальяспор" 2:1

Голы: Икарди 49, Флоранус (автогол) 59 – Луис Адриано 54

Удаление: Луис Адриано 90+10