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Икарди забил, Адриано ответил, а затем удалился. ВИДЕОобзор матча Галатасарай - Антальяспор

Турция
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Стамбульцы уверенно лидируют

Икарди забил, Адриано ответил, а затем удалился. ВИДЕОобзор матча Галатасарай - Антальяспор

Фото - ФК Антальяспор / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В двадцатом туре чемпионата Турции текущий лидер чемпионата "Галатасарай" принимал "Антальяспор". Дело закончилось победой фаворита 2:1. Примечательно, что снова забил аргентинец Мауро Икарди. Для него это уже шестой гол за турецкую команду в десяти матчах во всех турнирах.

"Антальяспор" огрызался. В частности, в начале второго тайма забил свой гол усилиями бывшего представителя УПЛ Луиса Адриано. Бразилец удачно пробил головой после подачи со штрафного. Но стать героем экс-форварду "Шахтера" было не суждено. Напротив, на последних секундах матча он получил прямую красную за удар соперника локтем.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата Турции.

Чемпионат Турции. 22-й тур
"Галатасарай" – "Антальяспор" 2:1
Голы: Икарди 49, Флоранус (автогол) 59 – Луис Адриано 54

Удаление: Луис Адриано 90+10

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В статье: Луис Адриано Галатасарай (Стамбул)
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