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В Турции из-за серьезного землетрясения перенесены матчи чемпионата
Не до футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня ночью в Турции и Сирии случилось масштабное землетрясение, в результате которого погибло около пятьсот человек.
Как сообщает официальный портал федерации футбола Турции, из-за этого события были перенесенны матчи местного чемпионата. В понедельник должно было состояться три поединка турецкой Суперлиги ("Умраниеспор" – "Адана Демирспор", "Гиресунспор" – "Кайсериспор", "Фенербахче" – "Коньяспор").
Помимо этого, вовремя не состоятся поединки второго дивизиона, которые были назначены на среду. Все игры пройдут в более поздний срок.
Ранее сообщалось, что под вопросом матчи товарищеского турнира Winter Cup, которые назначены на сегодня.
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