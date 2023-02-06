В Турции из-за серьезного землетрясения перенесены матчи чемпионата

Сегодня ночью в Турции и Сирии случилось масштабное землетрясение, в результате которого погибло около пятьсот человек.

Как сообщает официальный портал федерации футбола Турции, из-за этого события были перенесенны матчи местного чемпионата. В понедельник должно было состояться три поединка турецкой Суперлиги ("Умраниеспор" – "Адана Демирспор", "Гиресунспор" – "Кайсериспор", "Фенербахче" – "Коньяспор").

Помимо этого, вовремя не состоятся поединки второго дивизиона, которые были назначены на среду. Все игры пройдут в более поздний срок.

Ранее сообщалось, что под вопросом матчи товарищеского турнира Winter Cup, которые назначены на сегодня.