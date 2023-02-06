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В Турции отменены все спортивные мероприятия. Землетрясение унесло жизни уже почти двух тысяч человек

Турция
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По стране ударило ужасное землетрясение

В Турции отменены все спортивные мероприятия. Землетрясение унесло жизни уже почти двух тысяч человек

Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр молодежной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.

"Все национальные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления по чрезвычайным ситуациям», — написал Касапоглу в своем Твиттере.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек. По последние данным, в Турции погибшими считается 1121 человек. В Сирии – более 780.

Также отметим, что в Турции проводят сборы почти все клубы УПЛ.

Из-за землетрясения уже был перенесен товарищеский турнир Winter Cup, в котором играют украинские "Ворскла", "Верес", "Полесье", а также эстонская "Левадия". По словам организаторов, турнир смещается на четыре дня.

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