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В Турции отменены все спортивные мероприятия. Землетрясение унесло жизни уже почти двух тысяч человек
По стране ударило ужасное землетрясение
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр молодежной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.
"Все национальные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления по чрезвычайным ситуациям», — написал Касапоглу в своем Твиттере.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек. По последние данным, в Турции погибшими считается 1121 человек. В Сирии – более 780.
Также отметим, что в Турции проводят сборы почти все клубы УПЛ.
Из-за землетрясения
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