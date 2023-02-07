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Землетрясение в Турции унесло жизни 15 родственников у тренера Сивасспора

Турция
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Большое горе

Землетрясение в Турции унесло жизни 15 родственников у тренера Сивасспора

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Большое землетрясение, которое произошло 6 февраля в Турции, унесло жизни пятнадцати родственников ассистента главного тренера "Сивасспора" Айхана Тенбелоглу. Об этом во время общения с журналистами сказал главный тренер команды Риза Шалимбай, передает gazeteduvar.com.tr.

"Нам очень грустно. Выражаю соболезнование нашему тренеру Айхану от имени всех моих помощников. У него погибло 15 родственников.

Я бы хотел, чтобы мы были рядом, и мы могли бы помочь в этот момент. В Сивасе сильный снегопад. У нас очень неспокойный день . Как клуб, мы сделаем все возможное", - сказал Шалимбай.

Напомним, что землетрясение с эпицентром в Турции было магнитудой 7,7 баллов. На данный момент подтверждена гибель уже более пяти тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что спортивный директор "Хатайспора" все еще находится под завалами после землетрясения в Турции.

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В статье: Сивасспор (Сивас)
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