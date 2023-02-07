Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Малатьяспора погиб в результате землетрясения в Турции
Вратарю было всего 28 лет
Фото: twitter.com/TFF_Org
28-летний голкипер "Эни Малатьяспор" из Первой Лиги Турции Эйюп Тюркаслан погиб в результате землетрясения. Информацию подтвердил твиттер футбольной федерации Турции.
Землетрясение произошло в ночь с 5-го на 6-ое февраля. Уже вечером журналист Адиль Геврек опубликовал информацию, что 28-летний голкипер погиб под завалами.
7-го февраля эту информацию подтвердила Федерация футбола Турции.
Напомним, что вечером 6-го февраля из-под завалов удалось спасти игрока "Хатайспора" Кристиана Атсу. Его доставили в больницу с повреждением ноги и проблемами с дыханием.
Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/ne0Ba4zUQX— TFF (@TFF_Org) February 7, 2023
Популярное сейчас
- Диалло по уважительной причине покинул Динамо
- УАФ обратилась к испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Зозулей
- Секретарь СНБО заявил, что Россия уже "умоляет" о переговорах, а также назвал условия для их проведения
- Землетрясение в Турции унесло жизни 15 родственников у тренера Сивасспора
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО