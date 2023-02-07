Голкипер Малатьяспора погиб в результате землетрясения в Турции

28-летний голкипер "Эни Малатьяспор" из Первой Лиги Турции Эйюп Тюркаслан погиб в результате землетрясения. Информацию подтвердил твиттер футбольной федерации Турции.

Землетрясение произошло в ночь с 5-го на 6-ое февраля. Уже вечером журналист Адиль Геврек опубликовал информацию, что 28-летний голкипер погиб под завалами.

7-го февраля эту информацию подтвердила Федерация футбола Турции.

Напомним, что вечером 6-го февраля из-под завалов удалось спасти игрока "Хатайспора" Кристиана Атсу. Его доставили в больницу с повреждением ноги и проблемами с дыханием.