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Хатайспор завершил выступление в сезоне из-за последствий землетрясения. Кристиан Атсу до сих пор под завалами
Также снятся хочет "Газиантеп"
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Хатайспор" не будет продолжать выступления в сезоне из-за последствий землетрясения в Турции. Клуб снялся с чемпионата.
Несколько футболистов и сотрудников клуба находились под завалами после землятресения: футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи и члены тренерского штаба Экрем Экшиоглу и Осман Атеш спасены.
При этом Кристиан Атсу и директор Танер Савут остаются под завалами. Информация о том, что бывшего футболиста "Челси" и "Ньюкасла" точно спасли оказалась недостоверной.
"Мы встречались с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу. Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, но он не знает, был ли это Атсу или нет. Полной ясности нет. Я надеюсь, что он находится среди спасенных людей.
"Хатайспор" сегодня прислал нам письмо. В нем сообщается, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне.
"Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Если это произойдет, мы планируем продолжить играть с 17 командами", – приводит слова президента Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши турецкий сайт Fanatik.
"Хатайспор" занимает 14-е место в чемпионате Турции, а "Газиантеп", который также планирует снятся – 10-ое.
???? ????????????????????????????????: Hatayspor will no longer play this season because they were severely affected by the earthquake that hit Turkey!— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 9, 2023
The club, currently 14th, will still retain its place in the Super Lig for next season and will therefore not be relegated. ❌???????? pic.twitter.com/Z9nBz4Dj2G
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