Хатайспор завершил выступление в сезоне из-за последствий землетрясения. Кристиан Атсу до сих пор под завалами

"Хатайспор" не будет продолжать выступления в сезоне из-за последствий землетрясения в Турции. Клуб снялся с чемпионата.

Несколько футболистов и сотрудников клуба находились под завалами после землятресения: футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи и члены тренерского штаба Экрем Экшиоглу и Осман Атеш спасены.

При этом Кристиан Атсу и директор Танер Савут остаются под завалами. Информация о том, что бывшего футболиста "Челси" и "Ньюкасла" точно спасли оказалась недостоверной.

"Мы встречались с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу. Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, но он не знает, был ли это Атсу или нет. Полной ясности нет. Я надеюсь, что он находится среди спасенных людей.

"Хатайспор" сегодня прислал нам письмо. В нем сообщается, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне.

"Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Если это произойдет, мы планируем продолжить играть с 17 командами", – приводит слова президента Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши турецкий сайт Fanatik.

"Хатайспор" занимает 14-е место в чемпионате Турции, а "Газиантеп", который также планирует снятся – 10-ое.