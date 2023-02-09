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Хатайспор завершил выступление в сезоне из-за последствий землетрясения. Кристиан Атсу до сих пор под завалами

Турция
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Также снятся хочет "Газиантеп"

Хатайспор завершил выступление в сезоне из-за последствий землетрясения. Кристиан Атсу до сих пор под завалами

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Хатайспор" не будет продолжать выступления в сезоне из-за последствий землетрясения в Турции. Клуб снялся с чемпионата.

Несколько футболистов и сотрудников клуба находились под завалами после землятресения: футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи и члены тренерского штаба Экрем Экшиоглу и Осман Атеш спасены.

При этом Кристиан Атсу и директор Танер Савут остаются под завалами. Информация о том, что бывшего футболиста "Челси" и "Ньюкасла" точно спасли оказалась недостоверной.

"Мы встречались с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу. Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, но он не знает, был ли это Атсу или нет. Полной ясности нет. Я надеюсь, что он находится среди спасенных людей.

"Хатайспор" сегодня прислал нам письмо. В нем сообщается, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне.

"Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Если это произойдет, мы планируем продолжить играть с 17 командами", – приводит слова президента Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши турецкий сайт Fanatik.

"Хатайспор" занимает 14-е место в чемпионате Турции, а "Газиантеп", который также планирует снятся – 10-ое.

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В статье: Турция Хатайспор
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Источник:
fanatik.com.tr

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