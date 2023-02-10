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На болотах не понравилось? Бывший украинец Мампасси будет выступать в Турции

Турция
(2 голосов)

На России почему-то не остался

На болотах не понравилось? Бывший украинец Мампасси будет выступать в Турции

Фото: facebook.com/fclokomotiv

UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский футболист Марк Мампасси, принявший российское гражданство, не будет выступать за "Локомотив" Москва во второй половине текущего сезона.

19-летнего защитника арендовал турецкий клуб "Антальяспор". Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

Напомним, что Марк Мампасси является воспитанником "Шахтера". На взрослом уровне он был заявлен за "Мариуполь" и "Локомотив". В преддверии полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го Мампасси принял российское гражданство.

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В статье: Локомотив (Москва) Антальяспор Марк Мампасси
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Комментарии (1)
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aleks68
10.02.2023 в 16:47
послушался родителей и погнался за длинным рублём.просидел на лавке в ...... локомотиве.теперь дошло до долб.....ба?играй теперь где захочешь в Украине никому не нужен.и паспорт мокшанский получил гнида?
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