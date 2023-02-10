На болотах не понравилось? Бывший украинец Мампасси будет выступать в Турции

Бывший украинский футболист Марк Мампасси, принявший российское гражданство, не будет выступать за "Локомотив" Москва во второй половине текущего сезона.

19-летнего защитника арендовал турецкий клуб "Антальяспор". Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.

Напомним, что Марк Мампасси является воспитанником "Шахтера". На взрослом уровне он был заявлен за "Мариуполь" и "Локомотив". В преддверии полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го Мампасси принял российское гражданство.