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На болотах не понравилось? Бывший украинец Мампасси будет выступать в Турции
На России почему-то не остался
Фото: facebook.com/fclokomotiv
Бывший украинский футболист Марк Мампасси, принявший российское гражданство, не будет выступать за "Локомотив" Москва во второй половине текущего сезона.
19-летнего защитника арендовал турецкий клуб "Антальяспор". Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.
Напомним, что Марк Мампасси является воспитанником "Шахтера". На взрослом уровне он был заявлен за "Мариуполь" и "Локомотив". В преддверии полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го Мампасси принял российское гражданство.
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