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Газиантеп отказался от участия в чемпионате Турции после землетрясения

Турция
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Клуб не имеет возможности продолжать выступления

Газиантеп отказался от участия в чемпионате Турции после землетрясения

Фото: twitter.com/sporbord/ автор неизвестен

Новина українською

Турецкий клуб "Газиантеп" снялся с дальнейшего розыгрыша Суперлиги и Кубка Турции" Ранее о невозможности продолжать участие в соревнованиях также заявил "Хатайспор".

"После такой катастрофы у нас даже нет сил говорить о футболе. Прежде всего мы желаем божьей милости нашим гражданам, погибшим во время землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и благополучного исхода для всех граждан, которые ещё находятся под завалами.

В этих сложных условиях нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в настоящий момент. В соответствии с решением, принятым советом директоров, футбольный клуб "Газиантеп" решил отказаться от участия в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне‑2022/2023.

Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесённые землетрясением. Благодарим всех, кто сейчас рядом с нами, за поддержку. Наш город продолжит борьбу с верой в то, что он скоро примет всех любителей футбола и снова встретит наших болельщиков", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений магнитудой 7,8 балла, жертвами которых стали более 30 тысяч человек. В данный момент спасатели продолжают поиск выживших.

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В статье: Турция ФК Газиантеп
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