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Ливерпуль включится в борьбу за Маунта, если игрок не будет продлевать контракт с Челси

Турция
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Клопп высоко ценит игрока "синих"

Ливерпуль включится в борьбу за Маунта, если игрок не будет продлевать контракт с Челси

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Ливерпуль" серьезно заинтересован Мейсоном Маунтом, сообщает журналист Грэм Бейли. Главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет обновлять среднюю линию и воспитанник "синих" отлично подходит.

Текущий контракт Маунта с "Челси" истекает летом 2024-го, а последний раз соглашение продлевали в 2019-м.

Ранее стало известно, что переговоры Маунта с "Челси" о продлении контракта приостановились как минимум до лета и если стороны не придут к соглашению, клуб будет готов отпустить футболиста.

Маунт стал игроком основы при Френке Лэмпарде. Он воспитанник "Чесли" и игрок сборной Англии. В этом сезоне он провел за "синих" 31 матч, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Мейсон Маунт
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