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Ливерпуль включится в борьбу за Маунта, если игрок не будет продлевать контракт с Челси
Клопп высоко ценит игрока "синих"
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Ливерпуль" серьезно заинтересован Мейсоном Маунтом, сообщает журналист Грэм Бейли. Главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет обновлять среднюю линию и воспитанник "синих" отлично подходит.
Текущий контракт Маунта с "Челси" истекает летом 2024-го, а последний раз соглашение продлевали в 2019-м.
Ранее стало известно, что переговоры Маунта с "Челси" о продлении контракта приостановились как минимум до лета и если стороны не придут к соглашению, клуб будет готов отпустить футболиста.
Маунт стал игроком основы при Френке Лэмпарде. Он воспитанник "Чесли" и игрок сборной Англии. В этом сезоне он провел за "синих" 31 матч, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.
Liverpool are very keen on Mason Mount amid Chelsea contract uncertainty.— Graeme Bailey (@GraemeBailey) February 20, 2023
Jurgen Klopp planning midfield overhaul and Mount has emerged as genuine option for The Reds.@90min_Football with @TomGott2 https://t.co/YQJCB4YPxd
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