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Отбор на Евро-2024. Турция справилась с Арменией Петракова в Ереване

Турция
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(2 голосов)

Команда Петракова была близка, но заработать очки не получилось

Отбор на Евро-2024. Турция справилась с Арменией Петракова в Ереване

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Отбор к Евро-2024, 1-й тур

Армения - Турция 1:2

Голы: Кабак 10 (аг) - Кокджу 35, Актюркоглу 64

Армения: Бегларян, Артуриян, Восканян, Ароян, Оганесян, Иву, Бриаско, Сперцян, Барсегян, Адамян, Зеларайан.

Турция: Гюнок, Кабак, Демирал, Сеюнджю, Булут, Кокчу, Кадиоглу, Чалханоглу, Тосун, Унал, Ундер.

Предупреждения: Мкртчян 45, Спецарян 49, Байрамян 65, Ароян 71, Барсегян 81 - Союнджю 39, Демирал 43, Юксек 90

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В статье: Армения Турция отбор на Евро-2024
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