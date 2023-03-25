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Отбор на Евро-2024. Турция справилась с Арменией Петракова в Ереване
Команда Петракова была близка, но заработать очки не получилось
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Отчет будет доступен в ближайшее время
Отбор к Евро-2024, 1-й тур
Армения - Турция 1:2
Голы: Кабак 10 (аг) - Кокджу 35, Актюркоглу 64
Армения: Бегларян, Артуриян, Восканян, Ароян, Оганесян, Иву, Бриаско, Сперцян, Барсегян, Адамян, Зеларайан.
Турция: Гюнок, Кабак, Демирал, Сеюнджю, Булут, Кокчу, Кадиоглу, Чалханоглу, Тосун, Унал, Ундер.
Предупреждения: Мкртчян 45, Спецарян 49, Байрамян 65, Ароян 71, Барсегян 81 - Союнджю 39, Демирал 43, Юксек 90
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