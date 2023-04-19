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Чемпион Турции назначил нового главного тренера
В свое время он мог оказаться в Украине
Фото: trabzonspor.org.tr
Действующий чемпион Турции "Трабзонспор" объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал хорват Ненад Бьелица.
Как сообщает клубная пресс-служба, срок контракта с 51-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Бьелица находился без работы с лета 2022 года, когда покинул хорватский "Осиек". Ранее он также тренировал венскую "Аустрию", "Специю", "Лех" и загребское "Динамо".
После 28-ми туров "Трабзонспор" идет на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 45 зачетных пунктов. К слову, летом 2020 года Бьелица рассматривался одним из кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо".
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