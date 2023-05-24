Пирло уволили из Карагюмрюка: Мы дали менеджеру и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона

"Карагюмрюк" расстанется с Андреа Пирло в конце сезона. Команда на данный момент завершает сезон на 9-м месте в таблице чемпионата Турции.

Пирло возглавил клуб летом 2022-го. У клуба 11 поражений, 11 ничьих и 11 побед после 33 матчей в этом сезоне.

"Мы дали Пирло и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона, потому что в следующем сезоне мы не продолжим работу с мистером Андреа Пирло и его тренерским штабом.

Мы хотим использовать переходный этап наиболее эффективно. Сначала мы постараемся выиграть три оставшихся матча, и в то же время будем как можно точнее выстраивать планирование на следующий сезон.

Мы заявляем, что очень счастливы из-за того, что провели этот сезон с Андреа. Благодарим его за вклад в наш клуб и жалаем ему и его команде успехов в будущем", – говорится в заявлении клуба.