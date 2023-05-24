Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло уволили из Карагюмрюка: Мы дали менеджеру и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона
Непродолжительная карьера в Турции
Фото: khelnow
"Карагюмрюк" расстанется с Андреа Пирло в конце сезона. Команда на данный момент завершает сезон на 9-м месте в таблице чемпионата Турции.
Пирло возглавил клуб летом 2022-го. У клуба 11 поражений, 11 ничьих и 11 побед после 33 матчей в этом сезоне.
"Мы дали Пирло и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона, потому что в следующем сезоне мы не продолжим работу с мистером Андреа Пирло и его тренерским штабом.
Мы хотим использовать переходный этап наиболее эффективно. Сначала мы постараемся выиграть три оставшихся матча, и в то же время будем как можно точнее выстраивать планирование на следующий сезон.
Мы заявляем, что очень счастливы из-за того, что провели этот сезон с Андреа. Благодарим его за вклад в наш клуб и жалаем ему и его команде успехов в будущем", – говорится в заявлении клуба.
Kişiler gelip geçici, Karagümrük baki kalacak olandır. Futbol efsanesi Andrea Pirlo'ya, Karagümrüğümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. @Pirlo_official pic.twitter.com/IwXvayt4uk— Karagümrüklüler (@karagumruk_fan) May 24, 2023
Популярное сейчас
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая
- Оттянули силы на Белгород? Число боестолкновений на востоке Украины уменьшилось
- И его не наказали! Защитник Фенербахче плюнул в соперника, пока тот праздновал гол
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО