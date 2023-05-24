  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Пирло уволили из Карагюмрюка: Мы дали менеджеру и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирло уволили из Карагюмрюка: Мы дали менеджеру и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона

Турция
(1 голосов)

Непродолжительная карьера в Турции

Пирло уволили из Карагюмрюка: Мы дали менеджеру и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона

Фото: khelnow

Новина українською

"Карагюмрюк" расстанется с Андреа Пирло в конце сезона. Команда на данный момент завершает сезон на 9-м месте в таблице чемпионата Турции.

Пирло возглавил клуб летом 2022-го. У клуба 11 поражений, 11 ничьих и 11 побед после 33 матчей в этом сезоне.

"Мы дали Пирло и его штабу разрешение планировать будущее до конца сезона, потому что в следующем сезоне мы не продолжим работу с мистером Андреа Пирло и его тренерским штабом.

Мы хотим использовать переходный этап наиболее эффективно. Сначала мы постараемся выиграть три оставшихся матча, и в то же время будем как можно точнее выстраивать планирование на следующий сезон.

Мы заявляем, что очень счастливы из-за того, что провели этот сезон с Андреа. Благодарим его за вклад в наш клуб и жалаем ему и его команде успехов в будущем", – говорится в заявлении клуба.

По теме
yellow-arrow
И его не наказали! Защитник Фенербахче плюнул в соперника, пока тот праздновал гол
yellow-arrow
Кроме Марселя еще семь клубов из Франции, Германии и Англии заинтересованы в Довбике
yellow-arrow
Агент Довбика: Трабзонспор? Очередная чушь. Турецкий рынок нас не интересует
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Карагюмрюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде