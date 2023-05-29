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Газпром станет титульным спонсором Бешикташа. Клуб за 3 года получит 78 млн евро
Турецкий клуб не чурается российских денег
instagram.com/besiktas
Российская государственная энергетическая компания "Газпром" станет титульнім спонсором "Бешикташа" и за ближайшие три года выплатит турецкому клубу 78 млн евро, сообщают РосСМИ.
В сделку входит размещение логотипа "Газпрома" на футболках стамбульского клуба, а также переименование их домашнего стадиона. В контракте предусмотрено возможное продление сделки еще на два года.
В этом сезоне у "Бешикташа" истекает соглашение с британским оператором связи Vodafone, который был титульным спонсором клуба с 2014 года.
"Газпром" является титульным спонсором петербургского "Зенита" и сербской "Црвены Звезды". Ранее российская компания также выступала титульным спонсором немецкого клуба "Шальке-04".
"Бешикташ" является одним из самых титулованных клубов Турции. Он 16 раз выигрывал чемпионат Турции и девять раз становился обладателями национального кубка. В нынешнем сезоне стамбульский клуб занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
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