  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Официально: Патрик Клюйверт возглавил Адана Демирспор
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Патрик Клюйверт возглавил Адана Демирспор

Турция
Обновлено
(1 голосов)

Патрик покинул академию "Барсы"

Официально: Патрик Клюйверт возглавил Адана Демирспор

Фото з відкритих джерел

Новина українською

ФК Адана Демирспор объявил, что Патрик Клюйверт стал новым главным тренером команды.

Нидерландский специалист подписал с турецким клубом контракт на 2 года.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" занял 4-е место.

Последним местом работы Патрика была каталонская "Барселона", он являлся директором академии "блауграны".

По теме
yellow-arrow
Фенербахче, Нефтчи и Црвена Звезда сыграют с Зенитом в одном турнире
yellow-arrow
Деку уговаривает турецкого вундеркинда перейти в Барселону
yellow-arrow
Дзаньоло: Моуринью все еще любит меня 
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Патрик Клюйверт Адана Демирспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде