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Официально: Патрик Клюйверт возглавил Адана Демирспор
Патрик покинул академию "Барсы"
Фото з відкритих джерел
ФК Адана Демирспор объявил, что Патрик Клюйверт стал новым главным тренером команды.
Нидерландский специалист подписал с турецким клубом контракт на 2 года.
В прошлом сезоне турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" занял 4-е место.
Последним местом работы Патрика была каталонская "Барселона", он являлся директором академии "блауграны".
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