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Ливакович переходит в турецкий гранд
Условия контракта уже согласованы
Фото: twitter.com/HNS_CFF
Вратарь сборной Хорватии и загребского "Динамо" Доминик Ливакович переходит в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
"Ливакович перешел в "Фенербахче". Сумма сделки составила 9 миллионов евро. Личные условия вратаря также согласованы, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально", - написал Романо.
Напомним, 28-летний Ливакович помог Хорватии выйти в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре, при этом провел всю свою профессиональную карьеру в "Динамо" Загреб.
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