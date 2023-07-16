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Ливакович переходит в турецкий гранд

Турция
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Условия контракта уже согласованы

Ливакович переходит в турецкий гранд

Фото: twitter.com/HNS_CFF

Новина українською

Вратарь сборной Хорватии и загребского "Динамо" Доминик Ливакович переходит в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

"Ливакович перешел в "Фенербахче". Сумма сделки составила 9 миллионов евро. Личные условия вратаря также согласованы, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально", - написал Романо.

Напомним, 28-летний Ливакович помог Хорватии выйти в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре, при этом провел всю свою профессиональную карьеру в "Динамо" Загреб.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Загреб) Доминик Ливакович
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Источник:
Fabrizio Romano

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