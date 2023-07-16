Ливакович переходит в турецкий гранд

Вратарь сборной Хорватии и загребского "Динамо" Доминик Ливакович переходит в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

"Ливакович перешел в "Фенербахче". Сумма сделки составила 9 миллионов евро. Личные условия вратаря также согласованы, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально", - написал Романо.

Напомним, 28-летний Ливакович помог Хорватии выйти в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре, при этом провел всю свою профессиональную карьеру в "Динамо" Загреб.