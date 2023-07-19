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Бывший польский нападающий Милана перешел в стамбульский клуб

Турция
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После "Дженоа" не пошло

Бывший польский нападающий Милана перешел в стамбульский клуб

Фото: ФК Істанбул Башакшехір

Новина українською

Польский нападающий "Герты" Кшиштоф Пентек стал игроком "Истанбула Башакшехир". Об этом турецкий клуб заявил на официальной странице.

У форварда был полноценный контракт с берлинцами. Клубы вели между собой переговоры по переходу, однако в итоге не сообщили, на каких условиях было заключено соглашение.

Пентек подписал новый контракт с "Башакшехиром" сроком на три года. Он будет играть в футболке с привычным для себя девятым номером.

Впервые поляк о себе громко заговорил после удачного сезона 18/19 в Дженоа. Зимой он перебрался в "Милан", за который провел 41 матч, отличившись 16-ю голами и двумя ассистами. В январе 2020-го Пьонтека купила "Герта", а впоследствии он играл на правах аренды в "Фиорентине" и "Салернитане".

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В статье: Герта (Берлин) Истанбул ББ (Стамбул) Милан Кшиштоф Пентек
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