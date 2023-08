СМИ: Фенербахче сделал предложение МЮ по Фреду

"Фенербахче" подал официальное предложение "Манчестер Юнайтед" по Фреду, источники в клубе подтверждают.

"Фенербахче" оценивает бразильца в 15 миллионов евро, включая бонусы.

Продолжаются переговоры с "МЮ" и с агентами игрока.

Стамбульская команда попытается завершить трансфер уже в ближайшие часы.

В прошлом сезоне бразилец отыграл за "Юнайтед" 35 матчей в АПЛ, забил два мяча и дважды ассистировал.

EXCLUSIVE: Fenerbahçe have submitted an official bid to Manchester United for Fred, clubs sources confirm ????????????



Understand proposal worth €15m total package, add-ons included.



Negotiations ongoing on both club and player side, Fener trying to complete this top signing soon. pic.twitter.com/9tsgvwi47f