Официально: Бешикташ подписывает бывшего игрока сборной Англии

Сегодня "Бешикташ" официально уведомил о подписании Алекса Окслейд-Чемберлена.

Бывший игрок "Ливерпуля" перешел к стамбульцам в качестве свободного агента и подписал трехлетний контракт

29-летний игрок провел 235 поединков в АПЛ, забил 20 голов, отдал 28 ассистов. Выступал за "Саутгемптон", "Арсенал" и "Ливерпуль".

За сборную Англии провел 35 поединков, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

