Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Бешикташ подписывает бывшего игрока сборной Англии
Бешикташ представит новичка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Бешикташ" официально уведомил о подписании Алекса Окслейд-Чемберлена.
Бывший игрок "Ливерпуля" перешел к стамбульцам в качестве свободного агента и подписал трехлетний контракт
29-летний игрок провел 235 поединков в АПЛ, забил 20 голов, отдал 28 ассистов. Выступал за "Саутгемптон", "Арсенал" и "Ливерпуль".
За сборную Англии провел 35 поединков, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
Official: Alex Oxlade-Chamberlain joins Besiktas on three year deal, free agent after leaving Liverpool ⚪️⚫️???? pic.twitter.com/mTg5l1gerB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023
Популярное сейчас
- Без тени сомнения. Почему Чигринский не лишний в Шахтере
- Россияне ночью совершили массированную ракетную атаку - ПВО уничтожило все цели
- Осечка Днепра-1, ничья Челси и Ливерпуля, Неймар готов уйти из ПСЖ. Главные новости за 13 августа
- Переход Малиновского вТорино под вопросом. В игре присутствует Бешикташ
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО