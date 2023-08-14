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Официально: Бешикташ подписывает бывшего игрока сборной Англии

Турция
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Бешикташ представит новичка

Официально: Бешикташ подписывает бывшего игрока сборной Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Бешикташ" официально уведомил о подписании Алекса Окслейд-Чемберлена.

Бывший игрок "Ливерпуля" перешел к стамбульцам в качестве свободного агента и подписал трехлетний контракт

29-летний игрок провел 235 поединков в АПЛ, забил 20 голов, отдал 28 ассистов. Выступал за "Саутгемптон", "Арсенал" и "Ливерпуль".

За сборную Англии провел 35 поединков, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль
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