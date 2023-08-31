Турция
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Кто из известных футболистов играл в Турции? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
фото - Getty Images
Сегодня, 31 августа, киевское "Динамо" играет ответный матч против стамбульского "Бешикташа" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24. Перед этой игрой мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните известных футболистов, игравших в турецких клубах, пройдя наш квиз.
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