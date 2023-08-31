Кто из известных футболистов играл в Турции? Квиз

Сегодня, 31 августа, киевское "Динамо" играет ответный матч против стамбульского "Бешикташа" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24. Перед этой игрой мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните известных футболистов, игравших в турецких клубах, пройдя наш квиз.