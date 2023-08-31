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Кто из известных футболистов играл в Турции? Квиз

Турция
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Кто из известных футболистов играл в Турции? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31 августа, киевское "Динамо" играет ответный матч против стамбульского "Бешикташа" в рамках плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24. Перед этой игрой мы вам предлагаем проверить, хорошо ли вы помните известных футболистов, игравших в турецких клубах, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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