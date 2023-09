Манчестер Юнайтед отпускает своего защитника в Бешикташ

Эрик Байи из "МЮ" перейдет в "Бешикташ". С защитником согласован контракт. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб согласовал с защитником условия контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

"МЮ" согласен бесплатно отпустить 29-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в "Марселе". За французскую команду он сыграл в 23-х матчах во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает ивуарийца в 5 млн. евро. В 2016 году "МЮ" заплатил "Вильярреалу" за Эрика 38 млн. евро.

Eric Bailly to Besiktas, here we go! Deal agreed tonight with Ivorian CB — there’s also green light from Manchester United for Bailly to leave ????⚪️⚫️ #Besiktas



Understand it’s permanent transfer and Bailly will sign short term deal. One year contract, free in June 2024. pic.twitter.com/Un11Sr1Qea