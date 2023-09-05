Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед отпускает своего защитника в Бешикташ
С защитником согласован контракт до лета 2024 года
Фото: twitter.com/ManUtd
Эрик Байи из "МЮ" перейдет в "Бешикташ". С защитником согласован контракт. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб согласовал с защитником условия контракта, рассчитанного до лета 2024 года.
"МЮ" согласен бесплатно отпустить 29-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в "Марселе". За французскую команду он сыграл в 23-х матчах во всех турнирах.
Transfermarkt оценивает ивуарийца в 5 млн. евро. В 2016 году "МЮ" заплатил "Вильярреалу" за Эрика 38 млн. евро.
Eric Bailly to Besiktas, here we go! Deal agreed tonight with Ivorian CB — there’s also green light from Manchester United for Bailly to leave ????⚪️⚫️ #Besiktas— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
Understand it’s permanent transfer and Bailly will sign short term deal. One year contract, free in June 2024. pic.twitter.com/Un11Sr1Qea
Популярное сейчас
- Рамос снова в Севилье, уход эпохи Суареса и Кавани, Грилиш и Трент вне заявки. Главные новости за 4 сентября
- Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается
- Приезд легионеров, упор на фитнес и Ярмоленко в группе, - новости из стана сборной Украины. ФОТО
- Галатасарай работает над завершением трансфера двух игроков Тоттенхэма
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО