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Манчестер Юнайтед отпускает своего защитника в Бешикташ

Турция
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С защитником согласован контракт до лета 2024 года

Манчестер Юнайтед отпускает своего защитника в Бешикташ

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
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Эрик Байи из "МЮ" перейдет в "Бешикташ". С защитником согласован контракт. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкий клуб согласовал с защитником условия контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

"МЮ" согласен бесплатно отпустить 29-летнего футболиста, который провел прошлый сезон в аренде в "Марселе". За французскую команду он сыграл в 23-х матчах во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает ивуарийца в 5 млн. евро. В 2016 году "МЮ" заплатил "Вильярреалу" за Эрика 38 млн. евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик Байи Бешикташ
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