Гранды турецкого футбола поспорят за полузащитника Манчестер Юнайтед

По информации ESPN, ван де Бек интересен "Фенербахче" и "Галатасараю". Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил полузащитнику, что не рассчитывает на него после подписания Мейсона Маунта и Софьяна Амрабата.

"МЮ" готов рассмотреть любое предложение по ван де Беку. Ранее сообщалось, что "Манкунианцы" не включили в заявку на Лиги чемпионов Донни ван де Бека, который пришел в клуб за 40 миллионов евро 3 года назад.

У "Манчестер Юнайтед" есть время до 15 сентября, чтобы согласовать детали - до закрытия трансферного окна в Турции.