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Гранды турецкого футбола поспорят за полузащитника Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Турции
Фото: twitter.com/ManUtd
По информации ESPN, ван де Бек интересен "Фенербахче" и "Галатасараю". Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил полузащитнику, что не рассчитывает на него после подписания Мейсона Маунта и Софьяна Амрабата.
"МЮ" готов рассмотреть любое предложение по ван де Беку. Ранее сообщалось, что "Манкунианцы" не включили в заявку на Лиги чемпионов Донни ван де Бека, который пришел в клуб за 40 миллионов евро 3 года назад.
У "Манчестер Юнайтед" есть время до 15 сентября, чтобы согласовать детали - до закрытия трансферного окна в Турции.
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