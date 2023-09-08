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Гранды турецкого футбола поспорят за полузащитника Манчестер Юнайтед

Турция
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Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Турции

Гранды турецкого футбола поспорят за полузащитника Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
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По информации ESPN, ван де Бек интересен "Фенербахче" и "Галатасараю". Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг сообщил полузащитнику, что не рассчитывает на него после подписания Мейсона Маунта и Софьяна Амрабата.

"МЮ" готов рассмотреть любое предложение по ван де Беку. Ранее сообщалось, что "Манкунианцы" не включили в заявку на Лиги чемпионов Донни ван де Бека, который пришел в клуб за 40 миллионов евро 3 года назад.

У "Манчестер Юнайтед" есть время до 15 сентября, чтобы согласовать детали - до закрытия трансферного окна в Турции.

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В статье: Донни ван де Бек
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Источник:
espn

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