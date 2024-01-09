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Леонардо Бонуччи разорвал контракт со своим клубом - Инсайдер
Соглашение будет подписано до конца этого сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянец Леонардо Бонуччи разорвал контракт с "Унион Берлин" во вторник, 9 января. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации, Бонуччи присоединится к "Фенербахче" как свободный агент по краткосрочному контракту, который будет действовать до июня 2024 года. Завтра защитник отправится в Стамбул.
Леонардо летом присоединился к "Унион Берлин", он покинул итальянский "Ювентус".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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