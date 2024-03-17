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Трабзонспор дома уступил Фенербахче. Болельщики хозяев устроили на поле схватку – ВИДЕО
Дублем в этом поединке отличился бывший игрок "Шахтера"
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 30 тура чемпионата Турции "Трабзонспор" встречался с "Фенербахче" и стадионе "Папара Парк" в Трабзоне.
Этот поединок завершился со счётом 3:2 в пользу стамбульцев. В первом тайме бывший полузащитник "Шахтера" Фред отличился дублем, после перерыва "Трабзонспор" забил дважды и сравнял, но гол Бачуаи на 87 минуте принес победу "желтым канарейкам".
После финального свистка “Фенербахче” праздновал добытые три очка, но во время этого действа на поле начали выбегать болельщики “Трабзонспора”. Началась потасовка, которую пытались решить стюарды.
#SONDAKİKA Fenerbahçeli oyuncular orta sahada galibiyet kutlarken Trabzonspor taraftarları sahaya indi. pic.twitter.com/2RGY39PrAn— 61saat (@61saat) March 17, 2024
Отметим, что "Фенербахче" продолжает бороться с "Галатасараем" за чемпионство. У "желтых канареек" в активе 79 очков и они идут на втором месте, а у "Галатасарая" 81 зачетный пункт – он лидирует в турнирной таблице. На третьей строчке находится именно "Трабзонспор", но с 30 баллами отставания от "Фенербахче".
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