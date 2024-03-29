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Луческу летом примет Бешикташ, - СМИ

Турция

В Турции пишут, что тренер летом вернется к работе

Луческу летом примет Бешикташ, - СМИ

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу, который после ухода из "Динамо" в ноябре 2023 года находился в творческом отпуске, вскоре вернется к работе.

Как сообщает турецкий Fanatik, ссылаясь на Spotmedia, 78-летний Луческу достиг договоренности с "Бешикташем".

Отмечается, что к работе тренер приступит после окончания текущего сезона.

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Напомним, Луческу-старший тренировал "Бешикташ" с июля 2002-го по май 2004 года. Он также мог возглавить эту команду зимой, но не принял предложение, поскольку не хотел начинать работу в середине сезона, и турки остановили свой выбор на Фернандо Сантуше. Под руководством португальца "черные орлы" борются лишь за еврокубковую зону, потеряв шансы на Лигу чемпионов.

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Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул)
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Михаил Черныш
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