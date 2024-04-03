Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче

драку после матча Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче".

Следующие шесть домашних матчей "Трабзонспор" будет играть без фанатов из-за агрессивного поведения болельщиков.

Сторонники клуба выбежали на поле после финального свистка и атаковали игроков "Фенербахче". Футболисты сначала сопротивлялись, а затем спрятались в туннеле.