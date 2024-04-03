  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче

Турция

TFF объявила о санкциях

Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

драку после матча Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче".

Следующие шесть домашних матчей "Трабзонспор" будет играть без фанатов из-за агрессивного поведения болельщиков.

Сторонники клуба выбежали на поле после финального свистка и атаковали игроков "Фенербахче". Футболисты сначала сопротивлялись, а затем спрятались в туннеле.

Читайте такжеФенербахче может сняться с турецкой Суперлиги после нападения фанатов Трабзонспора на игроков
По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм и Астон Вилла интересуются полузащитником сборной Турции
yellow-arrow
Луческу летом примет Бешикташ, - СМИ
yellow-arrow
Трабзонспор хочет подписать защитника Шахтера
Фенербахче (Стамбул) Трабзонспор (Трабзон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости