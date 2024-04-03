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Трабзонспор получил наказание за нападение фанатов на игроков Фенербахче
TFF объявила о санкциях
Getty Images/Global Images Ukraine
драку после матча Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче".
Следующие шесть домашних матчей "Трабзонспор" будет играть без фанатов из-за агрессивного поведения болельщиков.
Сторонники клуба выбежали на поле после финального свистка и атаковали игроков "Фенербахче". Футболисты сначала сопротивлялись, а затем спрятались в туннеле.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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