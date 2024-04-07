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Бойкот в Турции. Фенербахче вышел на матч Суперкубка командой из игроков U-19 и спустя несколько минут покинул поле
Другой стамбульский клуб забил гол и завоевал трофей
Getty Images/Global Images Ukraine
В решающем матче за Суперкубок Турции встречались "Галатасарай" и "Фенербахче". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу первых.
Правда, на этот поединок “Фенербахче” выпустил не основную команду, а игроков U-19. Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди забил гол на первой минуте, после чего тренер "желтых канареек” вывел своих подопечных с поля.
Таким образом "Фенербахче" бойкотировал матч за Суперкубок Турции. Клуб из Стамбула не в первый раз проводит протесты. Ранее он угрожал выйти из состава Суперлиги, но решение этого вопроса было отложено на три месяца.
Все началось после недавнего матча чемпионата против "Трабзонспора" в гостях. Местные болельщики выбежали на поле и напали на футболистов "Фенербахче".
В конце концов "Галатасарай" отпраздновал победу в Суперкубке и провел спарринг против своей дублирующей команды для болельщиков, купивших билеты на этот матч.
???? Galatasaraylı futbolcuların sevinci! ???? pic.twitter.com/BxlNIdL5Dy— A Spor (@aspor) April 7, 2024
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