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Бойкот в Турции. Фенербахче вышел на матч Суперкубка командой из игроков U-19 и спустя несколько минут покинул поле

Турция

Другой стамбульский клуб забил гол и завоевал трофей

Бойкот в Турции. Фенербахче вышел на матч Суперкубка командой из игроков U-19 и спустя несколько минут покинул поле

Getty Images/Global Images Ukraine

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В решающем матче за Суперкубок Турции встречались "Галатасарай" и "Фенербахче". Матч завершился со счетом 1:0 в пользу первых.

Правда, на этот поединок “Фенербахче” выпустил не основную команду, а игроков U-19. Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди забил гол на первой минуте, после чего тренер "желтых канареек” вывел своих подопечных с поля.

Таким образом "Фенербахче" бойкотировал матч за Суперкубок Турции. Клуб из Стамбула не в первый раз проводит протесты. Ранее он угрожал выйти из состава Суперлиги, но решение этого вопроса было отложено на три месяца.

Все началось после недавнего матча чемпионата против "Трабзонспора" в гостях. Местные болельщики выбежали на поле и напали на футболистов "Фенербахче".

В конце концов "Галатасарай" отпраздновал победу в Суперкубке и провел спарринг против своей дублирующей команды для болельщиков, купивших билеты на этот матч.

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