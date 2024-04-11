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Фенербахче был оштрафован за то, что сорвал матч Суперкубка Турции

Турция
Обновлено

Клуб должен заплатить 115 000 евро

Фенербахче был оштрафован за то, что сорвал матч Суперкубка Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" попросил перенести игру против "Галатасарая" перед четвертьфинальным матчем Лиги конференций с "Олимпиакосом", но просьба была отклонена.

Поэтому в решающем матче за Суперкубок Турции против "Галатасарая", "Фенербахче" выпустил на поле не основную команду, а игроков U-19.

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За такой протест турецкий клуб был оштрафован на 115 000 евро.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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