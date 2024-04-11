Турция
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Фенербахче был оштрафован за то, что сорвал матч Суперкубка Турции
Клуб должен заплатить 115 000 евро
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" попросил перенести игру против "Галатасарая" перед четвертьфинальным матчем Лиги конференций с "Олимпиакосом", но просьба была отклонена.
Поэтому в решающем матче за Суперкубок Турции против "Галатасарая", "Фенербахче" выпустил на поле не основную команду, а игроков U-19.
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За такой протест турецкий клуб был оштрафован на 115 000 евро.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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