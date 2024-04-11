Фенербахче был оштрафован за то, что сорвал матч Суперкубка Турции

"Фенербахче" попросил перенести игру против "Галатасарая" перед четвертьфинальным матчем Лиги конференций с "Олимпиакосом", но просьба была отклонена.

Поэтому в решающем матче за Суперкубок Турции против "Галатасарая", "Фенербахче" выпустил на поле не основную команду, а игроков U-19.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За такой протест турецкий клуб был оштрафован на 115 000 евро.

Читайте такжеЧетвертьфиналы ЛК и ЛЕ, а также репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля