Уругвайский голкипер Галатасарая Муслера продлил контракт с клубом

"Галатасарай" объявил о подписании новых контрактов сразу с пятью футболистами первой команды.

Свою подпись под новым соглашением поставил и капитан стамбульцев Фернандо Муслера. Кроме него контракты обновили Лукас Торрейра, Абдулкерим Бардакчи, Барис Алпер Йылмаз и Каан Айхан.

Интересно, что официальный сайт "Галатасарая" не сообщил, на какой именно период продлили контракт футболисты.

Муслера представляет "Галатасарай" с 2011 года. В общей сложности на его счету 502 матча в составе стамбульцев. Вместе с командой Фернандо добыл за этот период 16 трофеев.