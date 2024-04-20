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Уругвайский голкипер Галатасарая Муслера продлил контракт с клубом

Турция

Он находится в команде уже 13 лет

Уругвайский голкипер Галатасарая Муслера продлил контракт с клубом

Фото: ФК Галатасарай

Новина українською

"Галатасарай" объявил о подписании новых контрактов сразу с пятью футболистами первой команды.

Свою подпись под новым соглашением поставил и капитан стамбульцев Фернандо Муслера. Кроме него контракты обновили Лукас Торрейра, Абдулкерим Бардакчи, Барис Алпер Йылмаз и Каан Айхан.

Интересно, что официальный сайт "Галатасарая" не сообщил, на какой именно период продлили контракт футболисты.

Муслера представляет "Галатасарай" с 2011 года. В общей сложности на его счету 502 матча в составе стамбульцев. Вместе с командой Фернандо добыл за этот период 16 трофеев.

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Фернандо Муслера Галатасарай (Стамбул) Лукас Торрейра
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Источник:
Офіційний сайт Галатасараю
Опубликовал: Максим Кучер
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