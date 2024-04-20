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Уругвайский голкипер Галатасарая Муслера продлил контракт с клубом
Он находится в команде уже 13 лет
Фото: ФК Галатасарай
"Галатасарай" объявил о подписании новых контрактов сразу с пятью футболистами первой команды.
Свою подпись под новым соглашением поставил и капитан стамбульцев Фернандо Муслера. Кроме него контракты обновили Лукас Торрейра, Абдулкерим Бардакчи, Барис Алпер Йылмаз и Каан Айхан.
Интересно, что официальный сайт "Галатасарая" не сообщил, на какой именно период продлили контракт футболисты.
Муслера представляет "Галатасарай" с 2011 года. В общей сложности на его счету 502 матча в составе стамбульцев. Вместе с командой Фернандо добыл за этот период 16 трофеев.
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