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Луиш Нани покинет турецкий клуб после текущего сезона
37-летний футболист будет искать новую команду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский вингер Луиш Нани покинет турецкий клуб “Аданадемирспор” после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Николо Скира.
Футболист присоединился к команде в июле прошлого года по правам свободного агента, подписав контракт на один сезон. На его счету 34 проведенных матча, в которых он отличился четырьмя голами и тремя ассистами.
Ранее португалец выступал за “Манчестер Юнайтед”, “Спортинг”, “Фенербахче”, “Валенсию”, “Лацио”, “Орландо”, “Венецию” и “Мельбурн Виктори”.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 275 тысяч евро.
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