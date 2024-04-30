Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноль ударов за всю игру: Федерация футбола Турции расследует на предмет договорного матча поединок в третьей лиге
Интересно, а чем занимались футболисты все эти 90 минут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье "Анкараспор" и "Назилли Беледиеспор" сыграли вничью 0:0 в матче третьей лиги Турции. Такой результат означал, что первый клуб вышел в плей-офф за выход во вторую лигу, а другая команда избежала вылета.
В матче не зафиксировали ни одного удара(!), в то время, как "сине-белые" подали два угловых, а "Назилли" - ни одного. Кроме того, не было показано ни одной красной или желтой карточки. В связи с этим, Федерация футбола Турции (ФФТ) начала расследование обвинений в договорном матче третьей лиги. Президент "Назилли Беледиеспор" Сахин Кайя отрицает обвинения в договорном характере поединка.
???? SON DAKİKA! TFF'den skandal maça şike soruşturması!— Radyo Gol (@radyogol) April 29, 2024
TFF, Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen TFF Hukuk Kurulu, yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk… pic.twitter.com/GvxdMvUNlW
"Нам было достаточно одного очка, чтобы остаться в лиге. Наши игроки сумели добыть одно очко в тяжелой выездной игре против "Анкараспор", - заявил президент "Назилли". Руководство "Анкараспор" эти обвинения пока никак не комментировало.
Популярное сейчас
- Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
- Черноморец – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Легендарный бразилец Роналдо больше не является владельцем Крузейро
- Луиш Нани покинет турецкий клуб после текущего сезона
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО