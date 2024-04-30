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Ноль ударов за всю игру: Федерация футбола Турции расследует на предмет договорного матча поединок в третьей лиге

Турция

Интересно, а чем занимались футболисты все эти 90 минут

Ноль ударов за всю игру: Федерация футбола Турции расследует на предмет договорного матча поединок в третьей лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье "Анкараспор" и "Назилли Беледиеспор" сыграли вничью 0:0 в матче третьей лиги Турции. Такой результат означал, что первый клуб вышел в плей-офф за выход во вторую лигу, а другая команда избежала вылета.

В матче не зафиксировали ни одного удара(!), в то время, как "сине-белые" подали два угловых, а "Назилли" - ни одного. Кроме того, не было показано ни одной красной или желтой карточки. В связи с этим, Федерация футбола Турции (ФФТ) начала расследование обвинений в договорном матче третьей лиги. Президент "Назилли Беледиеспор" Сахин Кайя отрицает обвинения в договорном характере поединка.

"Нам было достаточно одного очка, чтобы остаться в лиге. Наши игроки сумели добыть одно очко в тяжелой выездной игре против "Анкараспор", - заявил президент "Назилли". Руководство "Анкараспор" эти обвинения пока никак не комментировало.

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Турция договорные матчи скандал
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Гресь
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