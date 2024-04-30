Ноль ударов за всю игру: Федерация футбола Турции расследует на предмет договорного матча поединок в третьей лиге

В воскресенье "Анкараспор" и "Назилли Беледиеспор" сыграли вничью 0:0 в матче третьей лиги Турции. Такой результат означал, что первый клуб вышел в плей-офф за выход во вторую лигу, а другая команда избежала вылета.

В матче не зафиксировали ни одного удара(!), в то время, как "сине-белые" подали два угловых, а "Назилли" - ни одного. Кроме того, не было показано ни одной красной или желтой карточки. В связи с этим, Федерация футбола Турции (ФФТ) начала расследование обвинений в договорном матче третьей лиги. Президент "Назилли Беледиеспор" Сахин Кайя отрицает обвинения в договорном характере поединка.

???? SON DAKİKA! TFF'den skandal maça şike soruşturması!



TFF, Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. Şike iddiaları üzerine harekete geçen TFF Hukuk Kurulu, yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk… pic.twitter.com/GvxdMvUNlW — Radyo Gol (@radyogol) April 29, 2024

"Нам было достаточно одного очка, чтобы остаться в лиге. Наши игроки сумели добыть одно очко в тяжелой выездной игре против "Анкараспор", - заявил президент "Назилли". Руководство "Анкараспор" эти обвинения пока никак не комментировало.