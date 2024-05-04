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Известно, кто возглавит Бешикташ в следующем сезоне
Только в том случае, если Терзича уволят
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Боруссии Дортмунд" Нури Шахин может возглавить "Бешикташ", сообщает AS.
По информации издания, бывший полузащитник "Боруссии Д" Нури Шахин, который сейчас входит в тренерский штаб дортмундцев, может сменить лигу. Сообщается, что если Эдина Терзича уволят с должности главного тренера дортмундской команды, тогда Шахин может возглавить "Бешикташ". Отмечается, что у 35-летнего специалиста уже были переговоры относительно своего будущего с президентом "Бешикташа" Хасаном Аратом.
Напомним, сейчас "Боруссия Дортмунд" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, с 57 очками в активе. Тем временем "Бешикташ" расположился на четвертом месте в Турецкой лиге, в середине апреля "Бешикташ" уволил Фернанду Сантуша и сейчас они в поисках тренера на следующий сезон, на данный момент командой руководит Сердар Топрактепе.
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