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Известно, кто возглавит Бешикташ в следующем сезоне

Турция

Только в том случае, если Терзича уволят

Известно, кто возглавит Бешикташ в следующем сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Боруссии Дортмунд" Нури Шахин может возглавить "Бешикташ", сообщает AS.

По информации издания, бывший полузащитник "Боруссии Д" Нури Шахин, который сейчас входит в тренерский штаб дортмундцев, может сменить лигу. Сообщается, что если Эдина Терзича уволят с должности главного тренера дортмундской команды, тогда Шахин может возглавить "Бешикташ". Отмечается, что у 35-летнего специалиста уже были переговоры относительно своего будущего с президентом "Бешикташа" Хасаном Аратом.

Напомним, сейчас "Боруссия Дортмунд" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, с 57 очками в активе. Тем временем "Бешикташ" расположился на четвертом месте в Турецкой лиге, в середине апреля "Бешикташ" уволил Фернанду Сантуша и сейчас они в поисках тренера на следующий сезон, на данный момент командой руководит Сердар Топрактепе.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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