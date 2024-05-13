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Турецкий середняк расторг контракт с экс-звездой Манчестер Юнайтед

Турция

Возраст берёт своё

Турецкий середняк расторг контракт с экс-звездой Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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37-летний вингер "Адана Демирспор" Луиш Нани станет свободным агентом по окончании сезона 2023/24.

Турецкий клуб сообщил в своих социальных сетях о расторжении контракта с португальцем по обоюдному согласию.

Нани известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2014 годы. За это время Луиш принял участие в 230 матчах манкунианцев, в которых забил 41 гол и отдал 71 результативную передачу.

В нынешнем сезоне Нани отметился 4 забитыми мячами и 3 ассистами в 34 поединках.

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Луиш Нани контракт Адана Демирспор
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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