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Турецкий середняк расторг контракт с экс-звездой Манчестер Юнайтед
Возраст берёт своё
Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний вингер "Адана Демирспор" Луиш Нани станет свободным агентом по окончании сезона 2023/24.
Турецкий клуб сообщил в своих социальных сетях о расторжении контракта с португальцем по обоюдному согласию.
Нани известен своими выступлениями за "Манчестер Юнайтед" с 2007 по 2014 годы. За это время Луиш принял участие в 230 матчах манкунианцев, в которых забил 41 гол и отдал 71 результативную передачу.
В нынешнем сезоне Нани отметился 4 забитыми мячами и 3 ассистами в 34 поединках.
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