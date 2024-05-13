Жозе Моуринью может возглавить турецкий клуб - Источник

Бывший тренер "Ромы" Жозе Моуринью может получить новую работу уже в следующем сезоне. По информации турецких СМИ, "Фенербахче" заинтересован в его услугах.

По информации издания Football-Italia, для бывшего президента турецкого клуба Азиза Йылдырыма, который планирует вновь возглавить "Фенербахче", Жозе является главным кандидатом на пост тренера команды и уже наладил контакт с португальским специалистом.

Моуринью был уволен из "Ромы" в середине января после неудачных результатов команды.