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Жозе Моуринью может возглавить турецкий клуб - Источник
Жозе может получить новую работу уже в следующем сезоне
Фото: The Sun
Бывший тренер "Ромы" Жозе Моуринью может получить новую работу уже в следующем сезоне. По информации турецких СМИ, "Фенербахче" заинтересован в его услугах.
По информации издания Football-Italia, для бывшего президента турецкого клуба Азиза Йылдырыма, который планирует вновь возглавить "Фенербахче", Жозе является главным кандидатом на пост тренера команды и уже наладил контакт с португальским специалистом.
Моуринью был уволен из "Ромы" в середине января после неудачных результатов команды.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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