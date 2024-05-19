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В следующем сезоне Моуринью будет возглавлять турецкий клуб

Турция

Бешикташ

В следующем сезоне Моуринью будет возглавлять турецкий клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Жозе Моуринью может возглавить "Бешикташ". Об этом сообщает Sporx.

По информации источника, вице-президент "Бешикташа" Хюссейн Юссель встречался с Жозе Моуринью и предложил ему возглавить "Бешикташ". Отмечается, что турецкий клуб договаривается со спонсорами, чтобы покрыть зарплату 61-летнего специалиста.

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Напомним, последним местом работы Моуринью была "Рома", в середине января после неудачных результатов команды, португальца уволили с должности.

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Бешикташ (Стамбул) Жозе Моуринью
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Источник:
Sporx
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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