В следующем сезоне Моуринью будет возглавлять турецкий клуб

Жозе Моуринью может возглавить "Бешикташ". Об этом сообщает Sporx.

По информации источника, вице-президент "Бешикташа" Хюссейн Юссель встречался с Жозе Моуринью и предложил ему возглавить "Бешикташ". Отмечается, что турецкий клуб договаривается со спонсорами, чтобы покрыть зарплату 61-летнего специалиста.

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Напомним, последним местом работы Моуринью была "Рома", в середине января после неудачных результатов команды, португальца уволили с должности.