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В следующем сезоне Моуринью будет возглавлять турецкий клуб
Бешикташ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью может возглавить "Бешикташ". Об этом сообщает Sporx.
По информации источника, вице-президент "Бешикташа" Хюссейн Юссель встречался с Жозе Моуринью и предложил ему возглавить "Бешикташ". Отмечается, что турецкий клуб договаривается со спонсорами, чтобы покрыть зарплату 61-летнего специалиста.
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Напомним, последним местом работы Моуринью была "Рома", в середине января после неудачных результатов команды, португальца уволили с должности.
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Источник:Sporx
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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