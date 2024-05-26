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Экс-защитник сборной Италии и Ювентуса Леонардо Бонуччи завершает футбольную карьеру
В возрасте 37 лет
Фото: twitter.com/bonucci_leo19
Леонардо Бонуччи завершает футбольную карьеру. Эту информацию опубликовал официальный сайт "Фенербахче".
Бывший защитник сборной Италии и "Ювентуса" в возрасте 37 лет принял решения завершить карьеру.
"Мне было очень приятно быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать все, на что способен, на поле и за его пределами. Я хочу завершить карьеру с трофеем, и сегодня у нас есть шанс стать чемпионами", — сказал Бонуччи.
Напомним, сегодня "Фенербахче" сыграет против "Истанбулспора". Матч начнется в 19:00.
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