Экс-защитник сборной Италии и Ювентуса Леонардо Бонуччи завершает футбольную карьеру

Леонардо Бонуччи завершает футбольную карьеру. Эту информацию опубликовал официальный сайт "Фенербахче".

Бывший защитник сборной Италии и "Ювентуса" в возрасте 37 лет принял решения завершить карьеру.

"Мне было очень приятно быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать все, на что способен, на поле и за его пределами. Я хочу завершить карьеру с трофеем, и сегодня у нас есть шанс стать чемпионами", — сказал Бонуччи.