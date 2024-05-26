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Галатасарай обновил рекорд по количеству чемпионств Турции

Турция

Львы защитили титул сильнейшей команды страны

Галатасарай обновил рекорд по количеству чемпионств Турции

NTVSpor

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"Желто-черные" в последнем туре переиграли в гостях "Коньяспор" благодаря дублю Икарди (3:1). Стамбульский гранд набрал 102 балла и удержал первое место в таблице.

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"Галатасарай" завоевал 24-е чемпионство – это рекорд турнира. 19 раз победу праздновал "Фенербахче", "Бешикташ" финишировал первым в 16-ти розыгрышах.

Еще 7 викторий на счету "Трабзонспора". "Башакшехир" и "Бурсаспор" также вошли в историю, поскольку оформили по одному чемпионству. Национальные соревнования проводятся с 1959 года. Дебютный сезон лиги выиграл "Фенербахче", который в противостоянии лидеров двух групп обыграл "Галатасарай" (0:1, 4:0).

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Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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