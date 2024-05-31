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Моуринью возглавит Фенербахче - Романо

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Моуринью возглавит Фенербахче - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Жозе Моуринью возвращается к тренерской работе.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, португальский специалист заключит двухлетний контракт с турецким "Фенербахче". Также в нём будет прописана опция о продления соглашения ещё на один сезон.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, официально о назначении Моуринью может быть объявлено уже сегодня.

Напомним, последним местом работы Моуринью была итальянская "Рома", которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го год. До этого именитый специалист работал с такими клубами, как "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал", "Интер" и "Порту".

В прошлом сезоне "Фенербахче" занял второе место в турецкой Суперлиги, набрав 99 баллов.

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Фенербахче (Стамбул) тренер Жозе Моуринью
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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