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"Он сказал мне". Бывший игрок Интера подтвердил, что Моуринью возглавит Фенербахче

Турция
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Уэсли Снейдер прокомментировал эту ситуацию

"Он сказал мне". Бывший игрок Интера подтвердил, что Моуринью возглавит Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский тренер Жозе Моуринью все-таки возглавит турецкий клуб "Фенербахче". Эту новость подтвердил бывший игрок "Интера" Уэсли Снейдер:

"Это все правда, он сказал мне сегодня утром, что станет тренером "Фенербахче“. Учитывая мое прошлое с "Галатасараем", нам будет немного сложнее встретиться".

Моуринью уже опубликовал в своем Instagram фотографию с упакованным чемоданом, намекая на то, что он отправляется в новый клуб. Ожидается, что в ближайшие дни он будет официально представлен в качестве тренера "Фенербахче".

Напомним, последним местом работы Моуринью была итальянская "Рома", которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024 года.

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Фенербахче (Стамбул) Уэсли Снейдер Рома Жозе Моуринью
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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