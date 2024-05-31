Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он сказал мне". Бывший игрок Интера подтвердил, что Моуринью возглавит Фенербахче
Уэсли Снейдер прокомментировал эту ситуацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский тренер Жозе Моуринью все-таки возглавит турецкий клуб "Фенербахче". Эту новость подтвердил бывший игрок "Интера" Уэсли Снейдер:
"Это все правда, он сказал мне сегодня утром, что станет тренером "Фенербахче“. Учитывая мое прошлое с "Галатасараем", нам будет немного сложнее встретиться".
Моуринью уже опубликовал в своем Instagram фотографию с упакованным чемоданом, намекая на то, что он отправляется в новый клуб. Ожидается, что в ближайшие дни он будет официально представлен в качестве тренера "Фенербахче".
Напомним, последним местом работы Моуринью была итальянская "Рома", которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024 года.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- NYT: Джо Байден снял запрет бить оружием США по территории РФ. Известно, что стало ключевым фактором
- Моуринью возглавит Фенербахче - Романо
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО