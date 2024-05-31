"Он сказал мне". Бывший игрок Интера подтвердил, что Моуринью возглавит Фенербахче

Португальский тренер Жозе Моуринью все-таки возглавит турецкий клуб "Фенербахче". Эту новость подтвердил бывший игрок "Интера" Уэсли Снейдер:

"Это все правда, он сказал мне сегодня утром, что станет тренером "Фенербахче“. Учитывая мое прошлое с "Галатасараем", нам будет немного сложнее встретиться".

Моуринью уже опубликовал в своем Instagram фотографию с упакованным чемоданом, намекая на то, что он отправляется в новый клуб. Ожидается, что в ближайшие дни он будет официально представлен в качестве тренера "Фенербахче".

Напомним, последним местом работы Моуринью была итальянская "Рома", которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024 года.