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Merhaba, Fenerbahçe fans: Моуринью сегодня проведет первую встречу в качестве тренера канареек
Особенный готовится к новому вызову
После элитных дивизионов Португалии, Италии, Испании и Англии Жозе попробует свои силы в Суперлиге Турции. Теперь уже без слухов и инсайдов – Моуринью будет тренировать "Фенербахче".
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В клубе сообщили фанатам, что в случае отмены личных планов, их приглашают на встречу с именитым наставником, которая состоится в воскресенье вечером на домашнем стадионе.
Интересно, что он стал уже третьим португальцем, возглавившим "канареек" за последние 3 года. В 2021-м с коллективом работал Витор Перейра, а в сезоне 2022/23 стамбульский клуб тренировал Жоржи Жезуш.
Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. ????????
2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!???????? pic.twitter.com/jPOcSnzpZL
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