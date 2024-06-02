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Официально: Жозе Моуринью - новый главный тренер Фенербахче

Турция
Обновлено

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Официально: Жозе Моуринью - новый главный тренер Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуринью стал новым главным тренером "Фенербахче". Португалец полгода находился безработным после того, как его зимой уволили из итальянской "Ромы".

Официальная презентация нового рулевого "желтых канареек" состоится сегодня вечером. Для Жозе Моуринью это будет десятый клуб, который он будет возглавлять на протяжении своей тренерской карьеры.

Добавим, что по итогам прошлой кампании "Фенербахче" занял второе место в турецкой Суперлиге и выступит в квалификационном этапе Лиги чемпионов.

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Фенербахче (Стамбул) Жозе Моуринью
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Источник:
Фенербахче
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.06.2024 в 13:58
Ривок в кар'єрі...Понтів все менше, толку також....Наступний етап - азійський чемпіонат))
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1
1
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Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.06.2024 в 13:58
Ривок в кар'єрі...Понтів все менше, толку також....Наступний етап - азійський чемпіонат))
Ответить
1
1
oda1979 (Запорожье)
02.06.2024 в 14:27
Маур все что можно на клубном уровне выиграл. Так что, твой высер мимо
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1
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
02.06.2024 в 13:32
Це буде провал
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0
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