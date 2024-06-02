Официально: Жозе Моуринью - новый главный тренер Фенербахче

Жозе Моуринью стал новым главным тренером "Фенербахче". Португалец полгода находился безработным после того, как его зимой уволили из итальянской "Ромы".

Официальная презентация нового рулевого "желтых канареек" состоится сегодня вечером. Для Жозе Моуринью это будет десятый клуб, который он будет возглавлять на протяжении своей тренерской карьеры.

The Special One ???? pic.twitter.com/siTZzaCnmj — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) June 2, 2024

Добавим, что по итогам прошлой кампании "Фенербахче" занял второе место в турецкой Суперлиге и выступит в квалификационном этапе Лиги чемпионов.