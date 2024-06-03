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Моуринью рассказал, сколько игроков из Ромы могут перейти в Фенербахче
Жозе ответил на вопросы журналистов
Фото: The Sun
Нового главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью спросили, хотел бы он видеть в своей команде Ромелу Лукаку и Пауло Дибалу, с которыми он работал в "Роме".
Но судя по ответу португальца, он чувствует обиду на всех игроков, которых тренировал в Риме.
"Позвольте мне быть честным: ноль, меня не интересует любой игрок из "Ромы", - сказал Жозе.
Португалец полгода находился без работы после того, как его зимой уволили из итальянской "Ромы". А 2 июня специалист возглавил турецкий клуб "Фенербахче".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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