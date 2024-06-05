Моуринью хочет, чтобы Фенербахче подписал его бывшего подопечного из Тоттенхэма

Тренер Жозе Моуринью не собирается терять времени во главе "Фенербахче".

По информации TEAMtalk, португальский специалист хотел бы, чтобы вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин присоединился к турецкому клубу.

Контракт футболиста со "шпорами" действует до июня 2025 года, и его будущее остается неопределенным. Сон Хын Мин в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.