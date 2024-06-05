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Моуринью хочет, чтобы Фенербахче подписал его бывшего подопечного из Тоттенхэма
Сон Хын Мин может присоединиться к турецкому клубу
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер Жозе Моуринью не собирается терять времени во главе "Фенербахче".
По информации TEAMtalk, португальский специалист хотел бы, чтобы вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин присоединился к турецкому клубу.
Контракт футболиста со "шпорами" действует до июня 2025 года, и его будущее остается неопределенным. Сон Хын Мин в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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