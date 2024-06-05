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Будет противостоять Моуриньо. Известно имя нового главного тренера Бешикташа
Клуб пока не сообщает деталей сделки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бешикташ" сегодня, 5 июня, назначил нового главного тренера команды. Им стал 49-летний Джованни ван Бронкхорст.
Клуб не сообщает деталей сделки, но, по информации Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2026 года плюс договор имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
???????????????????????? ????????????????????????????????! ????— Beşiktaş EN (@BesiktasEnglish) June 5, 2024
We are pleased to confirm that Giovanni van Bronckhorst will become the new manager of Beşiktaş JK men's football team from the beginning of the 2024/25 season. #WelkomGvB pic.twitter.com/Xbi74V89zE
Джованни тренировал такие клубы как: "Фейенорд", "Рейнджерс" и "Гуанчжоу".
"Фейенорд" под руководством специалиста стал чемпионом Нидерландов в сезоне 2016/17, обладателем Кубка (2015/16, 2017/18) и Суперкубка (2017, 2018) Нидерландов. Джованни также является финалистом Лиги Европы с "Рейнджерсом" в сезоне 2021/22.
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