Будет противостоять Моуриньо. Известно имя нового главного тренера Бешикташа

"Бешикташ" сегодня, 5 июня, назначил нового главного тренера команды. Им стал 49-летний Джованни ван Бронкхорст.

Клуб не сообщает деталей сделки, но, по информации Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2026 года плюс договор имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

