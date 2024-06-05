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Будет противостоять Моуриньо. Известно имя нового главного тренера Бешикташа

Турция
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Клуб пока не сообщает деталей сделки

Будет противостоять Моуриньо. Известно имя нового главного тренера Бешикташа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бешикташ" сегодня, 5 июня, назначил нового главного тренера команды. Им стал 49-летний Джованни ван Бронкхорст.

Клуб не сообщает деталей сделки, но, по информации Фабрицио Романо, контракт рассчитан до июня 2026 года плюс договор имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Джованни тренировал такие клубы как: "Фейенорд", "Рейнджерс" и "Гуанчжоу".

"Фейенорд" под руководством специалиста стал чемпионом Нидерландов в сезоне 2016/17, обладателем Кубка (2015/16, 2017/18) и Суперкубка (2017, 2018) Нидерландов. Джованни также является финалистом Лиги Европы с "Рейнджерсом" в сезоне 2021/22.

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Джованни ван Бронкхорст Бешикташ
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Источник:
Besiktas
Опубликовал: Екатерина Власова
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