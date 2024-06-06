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Фенербахче раскрыл заработную плату Моуринью

Турция
Обновлено

Это более 10 миллионов евро

Фенербахче раскрыл заработную плату Моуринью

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" недавно назначил Жозе Моуринью главным тренером команды. Теперь клуб решил раскрыть финансовую сторону контракта со специалистом.

Португалец будет получать годовую зарплату в размере 10,5 миллионов евро. Это фиксированная сумма, которая не включает премии за спортивные достижения.

Напомним, что Моуринью был уволен из "Ромы" в январе этого года, его место занял Даниэле Де Росси.

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Фенербахче (Стамбул) Жозе Моуринью
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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