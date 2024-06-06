Форвард Вулверхэмптона летом стремится покинуть свою команду

Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва летом настроен покинуть свою команду

"Ни для кого не секрет, что я не хочу продолжать играть в "Вулверхэмптоне", я хочу уйти. Клуб согласен с моим решением, теперь мы должны попытаться найти лучшее решение, чтобы мы все были счастливы".

Фабиу - игрок "волков", но с января этого года выступает за "Рейнджерс" на правах аренды. Футболист в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов.