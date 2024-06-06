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Форвард Вулверхэмптона летом стремится покинуть свою команду
Это ни для кого не секрет (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва летом настроен покинуть свою команду
"Ни для кого не секрет, что я не хочу продолжать играть в "Вулверхэмптоне", я хочу уйти. Клуб согласен с моим решением, теперь мы должны попытаться найти лучшее решение, чтобы мы все были счастливы".
Фабиу - игрок "волков", но с января этого года выступает за "Рейнджерс" на правах аренды. Футболист в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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