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Форвард Вулверхэмптона летом стремится покинуть свою команду

Турция
Обновлено

Это ни для кого не секрет (с)

Форвард Вулверхэмптона летом стремится покинуть свою команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва летом настроен покинуть свою команду

"Ни для кого не секрет, что я не хочу продолжать играть в "Вулверхэмптоне", я хочу уйти. Клуб согласен с моим решением, теперь мы должны попытаться найти лучшее решение, чтобы мы все были счастливы".

Фабиу - игрок "волков", но с января этого года выступает за "Рейнджерс" на правах аренды. Футболист в прошлом сезоне во всех турнирах сыграл 35 матчей, в которых забил 7 голов.

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Вулверхэмптон Фабио Силва
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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